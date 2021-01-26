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вторник, 26 января 2021 16:41

Запретили носить самодельные маски

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Запретили носить самодельные маски
Французская медицинская академия раскритиковала указ. Фото: pixabay.com

Во Франции запретили публичное ношение сделанных дома масок.

Считают, что они недостаточно хорошо защищают от новых штаммов коронавируса, сообщает The Guardian.

Указ приняли после рекомендаций экспертов страны в области здравоохранения, отметил министр здравоохранения Оливье Веран.

"Высший совет общественного здравоохранения, как и я, рекомендует французам не носить маски, которые они сшили дома", - сказал он.

Рекомендация также касается промышленных тканевых масок с меньшими фильтрующими свойствами, которые соответствуют категории 2. Носить рекомендуется только хирургические маски, маски FFP2 и тканевые маски, соответствующие стандартам категории 1.

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Французская медицинская академия раскритиковала указ. Там утверждают, что отсутствуют научные доказательства того, что самодельные маски не обеспечивают достаточной защиты при правильном ношении.

По словам властей, крайне трудно проконтролировать выполнение новых рекомендаций.

"Я не думаю, что полиция будет спрашивать людей об уровне защиты их маски", - отметил прес-секретарь премьер-министра.

Отмечается, что маски категории 1 фильтруют 95% частиц размером 3 микрометра, тогда как маски категории 2 фильтруют только 70%.

Целью такого решения является обеспечение лучшей индивидуальной защиты, но, прежде всего, усилить коллективную защиту, обеспечив, чтобы максимальное количество людей носило маску, которая достаточно фильтрует, сообщили в правительстве.

В Полтаве мужчине не продали хлеб, потому что он был в маске ненадлежащего качества. Продавщица отказалась его обслуживать.

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