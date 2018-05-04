Врач не советует есть мороженое в жару

Мороженое в жару надо есть осторожно. Фото: i.ytimg.com

Особую угрозу для кишечника в жару несет мороженое. Также опасна вся молочная продукция, которая может причинить вред организму.

Особенно осторожно следует потреблять мороженое, спрос на которое в горячую пору взлетает в разы, - пишет "МедОбоз".

Летом очень распространены отравления молочной продукцией - она ​​быстро портится и проявляется это не сразу.

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"Мороженое, на первый взгляд, не несет никакой угрозы - в холодной среде бактерии не размножаются. Однако, при этом не во всех магазинах правильно его хранят. Если мороженое подтаяло и снова было заморожено - оно уже является потенциально опасным", - отметила гастроэнтеролог Мирослава Опрышко.

Из-за повторного замораживания бактерии начинают активно размножиться, что и может стать причиной отравления. Мирослава Опрышко подчеркнула, что если покупаете мороженое - никогда не покупайте холодные сладости деформированной формы или мороженое, прилипшее к стенкам морозилки.

Такими же опасными летом являются молочные коктейли. Ведь молоко могло долго простоять на солнце или на жаре, а это несет для организма дополнительные риски. Поэтому избегайте покупку молочных коктейлей на улицах и в киосках.

Первые признаки пищевого отравления обычно появляются внезапно. Чаще всего это повышение температуры тела, снижение или отсутствие аппетита, общая слабость, боль в животе, вздутие живота, тошнота, диарея.