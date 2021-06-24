ВОЗ сделала заявление в отношении детей и коронавируса

ВОЗ впервые призвала прививать детей и подростков от коронавируса. Фото: pixabay.com

Детей и подростков можно вакцинировать от коронавируса.

Об этом впервые с начала пандемии Covid-19 заявила Всемирная организация здравоохранения. Таковы ее обновленные рекомендации - говорится на сайте организации.

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"Дети и подростки, как правило, переносят коронавирус в легкой форме по сравнению со взрослыми. Поэтому, если они не входят в группу с высоким риском тяжелого Covid-19, их нужно вакцинировать в менее срочном порядке, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников", - информируют на сайте ВОЗ.

Ранее организация заявляла о недостаточности данных о влиянии вакцин против Covid-19 на детей, поэтому не советовала вакцинировать их.

Министерство здравоохранения готовится к вакцинации детей. Пока приоритетом к вакцинации есть взрослое население, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Добавил, что ни одна из вакцин против коронавируса, которые зарегистрированы в Украине, не имеют разрешения вакцинировать людей в возрасте до 18 лет.