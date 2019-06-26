"Вел себя как Халк": парня вернули к жизни после 20-минутной остановки сердца

Автор: dailymail.co.uk Несмотря на прогнозы врачей, Майклу удалось избежать повреждения мозга.

20-летний Майкл Труйтт из американского штата Мичиган в течение 20 минут находился в состоянии клинической смерти. Сердце парня остановилось от удара током.

Произошло все, когда Майкл нес металлическую лестницу. Не заметив оголенный провод, он задел его ногой. Пишет известное британское издание Dailymail.

Парамедики прибыли на место через 4 минуты. Пытались реанимировать парня, но безуспешно. Тогда Майкла доставили в больницу, где продолжили бороться за его жизнь. Через 20 минут тщетных попыток сердце медикам удалось запустить.

Все, что Майкл помнит: он шел с лестницей в руках и очнулся уже в больнице, в окружении медиков, которые держали в руках дефибрилляторы и ошеломленно на него смотрели. Парень не помнит ни ощущения боли от удара током, ни того, как упал на землю.

"Когда он пришел в себя, вел себя как Халк: схватившись за поручни, начал трясти кровать с огромной силой. Всей медико-санитарной группе пришлось его удерживать", — рассказала медсестра, которая ухаживала за Майклом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смертельні щупальця: морська потвора вкрила тіло жінки страшними рубцями

Несмотря на опасения врачей, серьезных последствий столь длительного пребывания в состоянии клинической смерти у парня не оказалось. Единственное — пальцы на ноге, в которые Майкла ударило током, потеряли чувствительность.

"Менее чем за 5 минут клетки мозга начинают умирать от недостатка кислорода. Случай Майкла — это чудо. Все функции его мозга в порядке. Это показывает, насколько важно сразу начать делать непрямой массаж сердца, чтобы насыщенная кислородом кровь продолжила поступать к мозгу", — говорит заведующая отделением травматологии Барбара Смит.

Даже кратковременное воздействие тока может стать причиной остановки дыхания и сердцебиения. Определяющую роль в спасении пострадавшего играет своевременное оказание первой помощи — закрытого массажа сердца и искусственного дыхания. Их надо делать параллельно с вызовом скорой помощи.