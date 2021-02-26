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пятница, 26 февраля 2021 10:22

Вакцину Pfizer позволили хранить в обычных холодильниках

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Вакцину Pfizer позволили хранить в обычных холодильниках
Pfizer и BioNTech подали в FDA новую информацию о том, что вакцина может оставаться стабильной при хранении при более высоких температурах. Фото: pixabay

Вакцину от коронавируса производителя Pfizer позволили хранить в условиях стандартной температуры морозильной камеры.

Такое решение приняло и опубликовало на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США - FDA.

"Сегодня Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США объявило, что позволяет транспортировку и хранение неразбавленных замороженных флаконов вакцины Pfizer-BioNTech Covid-19 при стандартных температурах, которые обычно встречаются в фармацевтических морозильных камерах в течение 2 недель", - написали в сообщении.

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В декабре 2020 года ведомство одобрило экстренное применение этой вакцины. Требованием к хранению была температура от -60...80°C.

Pfizer и BioNTech подали в FDA новую информацию о том, что вакцина может оставаться стабильной при хранении при более высоких температурах - от -15...25°C - в течении 2 недель.

"Альтернативная температура для транспортировки и хранения поможет избежать необходимости закупки холодильного оборудования с сверхнизким температурами для мест вакцинации и должна помочь доставить вакцину в большее количество мест", - сказал Питер Маркс, доктор медицинских наук, директор Центра оценки и исследований биологических препаратов FDA.

Не менее чем 22 млн доз вакцины надеется получить Украина. Имеем ожидаемые поставки вакцин от компании Pfizer в рамках инициативы COVAX - более чем 100 тыс. доз от компании Sinovac - около 2 млн доз, компании AstraZeneca - мы должны еще 1,5 млн получить от Serum Institute и также до 4 млн получить или от Serum Institute, или от другого производителя в рамках инициативы COVAX.

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