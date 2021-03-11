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четверг, 11 марта 2021 17:49

Вакцинацию препаратом AstraZeneca остановили еще в 3 странах

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Вакцинацию препаратом AstraZeneca остановили еще в 3 странах
Правительства ждут результатов расследования. Фото: pixabay.com

В Италии, Норвегии и Исландии прекратили вакцинацию против коронавируса препаратом AstraZeneca.

Правительства стран приняли такое решение из соображений осторожности из-за смертельного случая после прививки в Дании, сообщают Норвежский институт здравоохранения и Итальянское агентство по лекарствам.

"Из-за сообщения о смертельном случае в Дании в результате образования тромба после введения вакцины AstraZeneca Норвегия приняла решение приостановить вакцинацию этим препаратом", - отметили в институте.

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По словам директора по инфекционному контролю ведомства Норвегии Гейр Бухольма, правительство будет ждать информацию о связях между вакциной и этим случаем.

В итальянском агентстве сообщили о том, что на всей территории страны вводится запрет на использование партии препарата AstraZeneca.

Агентство France Info сообщает, что аналогичное решение приняли власти Исландии.

Кроме Дании, еще 6 стран останавливают вакцинацию препаратом AstraZeneca. О прямой связи между вакциной и образованием тромбов пока не утверждают. В Дании зафиксировали только один такой случай.

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