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вторник, 27 июля 2021 04:05

Вакцинация. Moderna хочет увеличить количество испытуемых детей

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Вакцинация. Moderna хочет увеличить количество испытуемых детей
Moderna испытывает вакцину на детях. Фото: Reuters

Американская биотехнологическая компания Moderna планирует расширить исследования своей вакцины от Covid-19 среди детей младшего возраста.

Разработчик хочет привлечь к испытаниям большее количество участников до 12 лет, чтобы "лучше выявлять редкие побочные эффекты, в частности воспаления сердца", сообщает The Associated Press.

Компания уже начала соответствующие переговоры с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Ранее Moderna планировала испытать свою вакцину примерно на 7 тыс. детях, самым младшим из которых всего 6 месяцев.

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Недавно Европейский регулятор по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало расширить показания для вакцины от Covid-19 Moderna и позволить ее использования для детей в возрасте от 12 до 17 лет. В то же время в США разработчик подобного разрешения пока не получил.

Министерство здравоохранения готовится к вакцинации детей. Пока приоритетом к вакцинации есть взрослое население, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Добавил, что ни одна из вакцин против коронавируса, которые зарегистрированы в Украине, не имеют разрешения вакцинировать людей в возрасте до 18 лет.

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