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среда, 09 декабря 2020 02:36

Вакцина AstraZeneca: обнародовали результаты клинических испытаний

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Вакцина AstraZeneca: обнародовали результаты клинических испытаний
Вакцина AstraZeneca будет значительно дешевле других. Фото: pharma.net.ua

Вакцина британско-шведской компании AstraZeneca в среднем эффективна в 70% случаев заболевания.

Препарат может быть эффективным на 62%, если пациент получает две его полные дозы, пишет влиятельный медицинский журнал The Lancet.

В то же время, если пациент сначала получит половину дозы, а затем полную дозу вакцины, то препарат достигает эффективности в 90%.

Стоит отметить, что в группе, где эффективность вакцины оказалась выше, не было волонтеров старше 55 лет.

AstraZeneca стала первой среди производителей вакцины от коронавируса, результаты клинических испытаний которой были обнародованы.

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Ее конкуренты - американская фармкомпания Moderna и немецкая компания BioNTech с американским концерном Pfizer - еще не опубликовали свои результаты.

Вакцина AstraZeneca в случае ее допуска на рынок будет значительно дешевле других вакцин благодаря более простой технологии изготовления. Также преимуществом препарата является то, что его не нужно хранить при очень низких температурах.

Две вакцины против коронавируса оказались высокоэффективными, что дает надежду на скорое окончание пандемии. Всего разработкой занимается четыре компании: Moderna, Pfizer и BioNTech, AstraZeneca и Оксфордский университет, Johnson&Johnson.

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) рассказали, что вакцина от коронавируса в Украине появится в следующем году.

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