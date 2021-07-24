В ВОЗ рассказали, как победить коронавирус

В ВОЗ считают, что пандемия не закончится к середине 2022 года. Фото: Reuters

Пандемия коронавируса не закончится к середине 2022 года.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что для победі над коронавіирусом каждая страна должна вакцинировать 70% своего населения, сообщает Newsweek.

Глобальной целью является обеспечение иммунизации менее 10% населения каждой страны до сентября, 40% - к концу года.

"Это важнейшие этапы, которые мы должны достичь вместе, чтобы прекратить пандемию. Пандемия закончится, когда мир решит положить этому конец, поскольку решения находятся в наших руках", - сказал глава ВОЗ Тедрос Гебреесус.

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Для достижения 70% вакцинации населения каждой страны нужно 11 млрд доз вакцин. Гебреесус призвал богатые страны распределять их, а не накапливать. Он сказал, что равномерное распределение вакцин - это лишь краткосрочное решение. Необходимо увеличить производство вакцин, чтобы помочь странам с низким уровнем дохода.

Израиль станет первой страной, которая испытает пероральную вакцину против Covid-19. В Европе уже изготовили несколько тысяч капсул пероральной вакцины. Они будут доступны в Израиле. Другие страны также планируют принять участие в испытании.