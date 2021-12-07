В Украине стремительно возросло количество Covid-больных - какие регионы зацепило больше всего

В Украине – 8 655 новых случаев коронавируса. Это почти вдвое больше, чем день назад. Фото: Минздрав Украины

За прошлые сутки, 6 декабря, выявили 8655 новых случаев коронавируса. Из них детей – 716, медработников – 200.

Умерли 467 больных. Выздоровели 22 878 человек, сообщила пресс-служба Минздрава.

Всего в Украине за все время пандемии заболели 3 510 610 человек. От осложнений болезни умерли 88 986 пациентов. Выздоровели – 3 082 619 человек.

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"Вакцинация - это единственный эффективный способ обезопасить себя от коронавирусной болезни", - подчеркнули в Минздраве.

За прошлые сутки 188 758 человек вакцинировали от Covid-19. Первую дозу получили 73 097 желающих, полностью иммунизировали – 115 661 человека.

"С начала вакцинальной кампании получил первую дозу 13 826 161 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 11 921 738. В общей сложности сделали 25 747 899 прививок", - добавили в министерстве.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 1270;

Винницкая область – 237;

Волынская область – 397;

Днепропетровская область – 183;

Донецкая область – 689;

Житомирская область – 129;

Закарпатская область – 292;

Запорожская область – 503;

Ивано-Франковская область – 84;

Киевская область – 575;

Кировоградская область – 151;

Луганская область – 187;

Львовская область – 350;

Николаевская область – 347;

Одесская область – 368;

Полтавская область – 716;

Ривненская область – 372;

Сумская область – 151;

Тернопольская область – 142;

Харьковская область – 292;

Херсонская область – 33;

Хмельницкая область – 253;

Черкасская область – 624;

Черновицкая область – 135;

Черниговская область – 175.

За сутки 5 декабря в Украине было зафиксировано 4478 новых подтвержденных случаев болезни Covid-19. Из них детей – 429, медработников – 52. Такое относительно небольшое количество инфицированных обнаружили впервые за два месяца. Выздоровели 9082 пациента, умерли - 239.