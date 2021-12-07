В Украине стремительно возросло количество Covid-больных - какие регионы зацепило больше всего

За прошлые сутки, 6 декабря, выявили 8655 новых случаев коронавируса. Из них детей – 716, медработников – 200.
Умерли 467 больных. Выздоровели 22 878 человек, сообщила пресс-служба Минздрава.
Всего в Украине за все время пандемии заболели 3 510 610 человек. От осложнений болезни умерли 88 986 пациентов. Выздоровели – 3 082 619 человек.
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"Вакцинация - это единственный эффективный способ обезопасить себя от коронавирусной болезни", - подчеркнули в Минздраве.
За прошлые сутки 188 758 человек вакцинировали от Covid-19. Первую дозу получили 73 097 желающих, полностью иммунизировали – 115 661 человека.
"С начала вакцинальной кампании получил первую дозу 13 826 161 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 11 921 738. В общей сложности сделали 25 747 899 прививок", - добавили в министерстве.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 1270;
Винницкая область – 237;
Волынская область – 397;
Днепропетровская область – 183;
Донецкая область – 689;
Житомирская область – 129;
Закарпатская область – 292;
Запорожская область – 503;
Ивано-Франковская область – 84;
Киевская область – 575;
Кировоградская область – 151;
Луганская область – 187;
Львовская область – 350;
Николаевская область – 347;
Одесская область – 368;
Полтавская область – 716;
Ривненская область – 372;
Сумская область – 151;
Тернопольская область – 142;
Харьковская область – 292;
Херсонская область – 33;
Хмельницкая область – 253;
Черкасская область – 624;
Черновицкая область – 135;
Черниговская область – 175.
За сутки 5 декабря в Украине было зафиксировано 4478 новых подтвержденных случаев болезни Covid-19. Из них детей – 429, медработников – 52. Такое относительно небольшое количество инфицированных обнаружили впервые за два месяца. Выздоровели 9082 пациента, умерли - 239.
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