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среда, 14 августа 2019 13:32

В Охматдете возобновили пересадку костного мозга

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В Охматдете возобновили пересадку костного мозга
Охматдет — единственное в Украине медучреждение, которое проводит операции по пересадке костного мозга. ФОТО: dt.ua

В больнице Охматдет возобновили проведение операций по трансплантации костного мозга.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"Охматдет — единственное место в Украине, где делают такие операции. Но год назад из-за коррупционного скандала они оказались под угрозой. Это произошло после того, как матери рассказали о поборах за то, чтобы просто положить ребенка на лечение. Тогда же стало известно о закупленных за средства налогоплательщиков лекарства, которые скрывались от пациентов врачами", — отметила глава Минздрава.

Виновных в коррупции сотрудников Охматдета уволили. После этого сформировали новую команду.

"Новые врачи-гематологи прошли стажировку за рубежом и уже применяют новые протоколы. Обучение прошли также медсестры и младшие медсестры. С момента перезапуска уже осуществлено 12 трансплантаций, еще 8 запланированы на ближайшее время", — рассказала Супрун.

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В июне 2018 больница Охматдет попала в скандал с использованием дорогих лекарств для онкобольных детей. Тогда во взяточничестве и систематическом злоупотреблении служебным обязанностям обвинили заведующую Центра детской онкогематологии Светлана Донскую и заведующего отделением Олега Рыжак.

facebook.com
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