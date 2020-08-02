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воскресенье, 02 августа 2020 12:00

В Одессе провели уникальную операцию по восстановлению зрения

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В Одессе провели уникальную операцию по восстановлению зрения
В Украине кератопластика стоит около 30 тысяч гривен. Фото: shutterstock.com

2 августа 1949 академик Владимир Филатов в клинике Украинского экспериментального института глазных болезней в Одессе провел тысячную операцию по пересадке роговицы. Именно этот ученый изобрел метод, при котором не происходило помутнение роговицы, что было основным осложнением при данной манипуляции.

Эксперименты по пересадке роговицы проводили еще с конца XIX века, однако те не были успешными. Первую удачной трансплантацию сделал Эдуард Цирм 7 декабря 1905 года. Его успех сподвиг других офтальмологов испытать этот метод лечения, но их попытки приводили к помутнению роговицы со временем. Лишь в 30-х годах количество успешных операций увеличилось.

Создание новых инструментов, шовного материала, антибиотиков и банков хранения глаз позволило до 1960-х годов достичь высоких результатов по трансплантации роговицы.

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Данная операция называется кератопластика. Во время хирургического вмешательства поврежденный участок роговицы пациента заменяют донорским трансплантатом. Процедура позволяет улучшить зрение при болезнях, поражающих роговицу, и восстановить повреждения, полученные при травмах глаза. Роговица не содержит кровеносных сосудов. Поэтому в большинстве случаев приживается. В первой период после операции пациенту назначают препараты, чтобы избежать отторжения трансплантата. За несколько месяцев из глаза снимают швы. В течение нескольких лет рекомендуют избегать тяжелых физических нагрузок.

В Украине кератопластику проводят во многих городах. Стоимость в среднем составляет 30 тысяч гривен.

22 апреля 1969 в Хьюстоне доктор Мур провел первую в мире трансплантацию глаза человеку. Реципиентом стал Джон Мэдден. Ему пересадили роговицу, хрусталик и радужную оболочку.

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Дата
02
августа

В Одессе провели уникальную операцию по восстановлению зрения

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