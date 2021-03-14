В Минздраве назвали побочные эффекты от Covishield

Министерство здравоохранения дало разъяснения относительно противопоказаний к вакцинации от коронавируса и возможных реакций на индийскую вакцину Covishield, которую используют в Украине. Список возможных побочных эффектов ведомство в субботу, 13 марта, опубликовало на своей странице в Facebook.

Так, согласно размещенной информации, противопоказанием к вакцинации является:

-Тяжелая аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины.

-Гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины (узнать состав вакцины можно у медицинских работников, которые проводят вакцинацию);

-Острое заболевание (температура тела выше 38,5 градусов).

"Незначительные инфекции, например, простуда или субфебрильная температура, не должны задерживать вакцинацию", - отмечается в сообщении.

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Также, в Минздраве сообщили, что реакцией на вакцину может быть: покраснение, боль, отек в месте инъекции; лихорадка или озноб; головная боль, боль в мышцах или суставах; увеличенные лимфатические узлы; тошнота, утомляемость, бессонница.

24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом Covishield, который производят в Индии по лицензии британских разработчиков — Оксфордского университета и AstraZeneca. В апреле ожидается поставка вакцины Pfizer/BioNTech. Украина также ожидает получить 15 млн доз вакцин Novavax, произведенной в Индии, начиная с июля 2021 года.