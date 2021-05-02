В Латинской Америке остановили производство AstraZeneca

Производитель лекарств заявил, что производство было замедленно из-за нехватки важных материалов и длительных проверок. Фото: Reuters

AstraZeneca останавливает производство вакцин против COVID-19 в Латинской Америке. Исключением остается Бразилия.

Об этом сообщает Reuters. При этом компания заявила, что все равно выполнит обязательства по доставке в регион 150 миллионов доз в этом году.

Производитель лекарств заявил, что производство было замедлено из-за нехватки важных материалов и длительных проверок.

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Ранее в Европейском Союзе сопоставили риск и эффективность вакцины AstraZeneca.