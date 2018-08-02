В Киеве новая вспышка кишечной инфекции

В жаркую погоду можно легко отравиться. ФОТО: http://strength-mind.blogspot.com/

Столицу накрыла новая вспышка кишечной инфекции. Причина – употребление шаурмы.

На сегодняшний день от некачественного фастфуда уже пострадало 65 человек, среди которых дети и беременные женщины. По словам врачей, симптомы указывают на сальмонеллез. Сообщает tsn.ua.

Зараженный опасными бактериями продукт может выглядеть вполне нормально, а потому и не вызывать никаких подозрений. Однако полакомившись ним, за несколько часов можно оказаться на больничной койке. Так случилось с Антоном и Аней.

"Всем стало плохо и вот сейчас здесь лежим, в соседней палате так же друзья. Здесь мы вчетвером, но я знаю, что только в этом отделении более 20 человек", – рассказывают пострадавшие.

Симптомы, с которыми столкнулись они включали диарею, тошноту и высокую температуру – до 40 градусов. За сутки с такими же жалобами госпитализированы несколько десятков киевлян.

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Врачи предупреждают, что при жаркой погоде в мясе, рыбе и молочных продуктах быстро размножаются опасные бактерии. Поэтому летом риск отравиться значительно возрастает.

"Могут развиваться неприятные для человека клинические симптомы. Может дойти даже до нарушения сердечного ритма, судорог, онемениея и ощущения нехватки воздуха. Кишечные инфекции, прежде всего, могут быстро развиваться из-за обезвоживания организма, особенно в такую ​​жару", – говорит врач-инфекционист Ольга Голубовская.

При первых признаках отравления важно сразу обратиться за медицинской помощью. До этого рекомендуется пропивать сахарно-соляной раствор: он поможет поддержать водный баланс в организме. Для приготовления такого напитка необходимо в 1 литр воды добавить 6 чайных ложек сахара и одну чайную ложку соли, все хорошо размешать и пить в больших количествах.

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Любителям уличной еды специалисты рекомендуют проверять санитарную книгу продавца и документы на продукты — все это должно обязательно быть в наличии на месте торговли.

Ранее рассказали о массовом отравлении в McDonald's. Популярная сеть фаст-фуда изъяла из меню салат, из-за употребления которого люди заражались опасной инфекцией.