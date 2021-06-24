В ЕС сделали заявление о безопасности смешивания Covid-вакцин

Сейчас регулятор ждет окончательных результатов испытаний. Фото: pixabay.com

Смешивание различных вакцин от Covid-19 является вполне безопасным и эффективным. Сейчас абсолютно все вакцины работают одинаково — стимулируют иммунный ответ организма на спаечный белок коронавируса.

Об этом заявили в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA), пишет Politico. Предварительные данные из Испании и Германии также свидетельствуют о том, что после смешивания различных Covid-вакцин иммунный ответ является удовлетворительным.

"В настоящее время EMA не в состоянии дать какие-либо окончательные рекомендации по использованию различных вакцин против коронавирусной инфекции для двух доз", - добавили в ведомстве.

Регулятор ждет окончательных результатов испытаний по этому вопросу.

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Канцлер Германии Ангела Меркель получила смешанную прививку от коронавируса. О побочных эффектах информации нет. В июне она завершила вакцинацию препаратом Moderna. Первую прививку от коронавируса канцлер получила 16 апреля. Тогда она вакцинировалась препаратом AstraZeneca.