В аэропорту "Борисполь" открыли центр вакцинации

9 августа в международном аэропорту "Борисполь" начал работу центр массовой вакцинации против коронавируса.

Прививки будут делать в помещении терминала D на первом этаже ежедневно с 09:00 до 15:00, сообщили в пресс-службе аэропорта, пишет "Укринформ".

Автор: kbp.aero Прививки будут делать вакциной CoronoVac (Sinovac) и Pfizer

"Прививаться вакциной CoronoVac (Sinovac) и Pfizer могут все желающие граждане Украины, а также лица, имеющие вид на жительство в Украине, удостоверение беженца и лица, нуждающиеся в дополнительной защите. Вакцинация бесплатная, без предварительной записи в формате живой очереди", - рассказали в пресс-службе.

Для прохождения вакцинации нужно взять паспорт гражданина Украины или его копию, идентификационный код и мобильный телефон.

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Пункт открыли согласно решению Министерства здравоохранения. Уколы делает бригада КНП "Бориспольский городской центр первичной медико-санитарной помощи".

6 августа пункт вакцинации открыли в международном аэропорту "Львов". Прививки будут делать только пассажирам, у которых билеты на самолет. Кроме этого, во Львове функционируют еще 17 центров вакцинации населения.