"Умные" иммунные клетки смогли убить опухоли у мышей

Наши тела естественным образом убивают много раковых клеток, которые зарождаются. Но иногда иммунитет их не распознает. Один из способов лечения рака - программирование Т-клеток так, чтобы они производили рецептор, который помогает иммунитету нацеливаться на белок на поверхности раковой клетки. Такие "умные" клетки называют Т-клетками CAR, где CAR - причудливый антиген-рецептор. CAR-Т-терапия не эффективна против больших опухолей. Это имеет серьезные побочные эффекты, которые иногда оказываются смертельными: иногда Т-клетки ошибочно убивает не раковые клетки, на поверхности которых есть определенный белок
Теперь команда американских исследователей разработала новый тип рецепторного белка. Он работает по-другому: вместо того чтобы мгновенно атаковать, включает любой желаемый ген. Клетки, в свою очередь, распознают целевой белок, который может быть любым. Подробности работы опубликованы в журнале Science Translational Medicine. Ученые проверили новый рецептор при лечении глиобластом. Он активировал ген стандартного рецептора CAR-T. Но эффект теперь ограничивался средой опухоли, где присутствовал еще и дополнительно выбран белок. В тестах на мышах этот подход уменьшал опухоли мозга и предотвращал рецидивы там, где обычная CAR-Т-терапия или не работала, либо не предотвращала их росту. В отдельном исследовании на животных аналогичные результаты получили для рака яичников и мезотелиомы.
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Стандартные Т-клетки, видимо, относительно быстро отмирают. Но "умные" сохраняются в организме дольше. Это важно для предотвращения рецидива, отметил Коул Ройбал, руководитель работы. В будущем его команда планирует сконструировать "умные" CAR-T-клетки, которые помешают раковым блокировать иммунитет и будут стимулировать более широкое иммунный ответ против опухолей. Также ученые разрабатывают терапию, которую сейчас тестируют на мышах. Переход к испытаниям на людях может занять несколько лет. Биологи рассказали, как они будут проходить. Сначала собственные иммунные клетки пациента удалят и перепрограммируют, после чего снова поместят в организм. В долгосрочной перспективе можно использовать "готовые" клетки для лечения любого пациента: это должно значительно снизить расходы.
Один из них - черный шоколад, который содержит достаточно антиоксидантов, передает FaceNews.ua.
Именно эти элементы помогают снизить уровень гормона стресса - кортизола - в организме. Врачи рекомендуют включать в ежедневный рацион 40 граммов черного шоколада, даже тем, кто худеет.
Еще один продукт - авокадо, в котором есть жирные омега-кислоты, которые усиливают иммунитет, очищают сосуды от холестерина и улучшают настроение.
Некоторые виды рыбы в рационе, например семга, тунец, сельдь, скумбрия - также богатые жирными омега-кислотами. Их надо есть для усиления иммунитета, улучшения работы сердечно-сосудистой системы, и, как следствие, для эмоционального баланса.
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