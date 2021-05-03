"Умные" иммунные клетки смогли убить опухоли у мышей

Иммунные клетки, которые запрограммированы атаковать рак, уменьшили опухоли мозга, кожи и яичников в исследованиях на мышах, где обычные иммунные клетки оказались неэффективными. Эту технологию можно использовать для лечения рака и нейродегенеративных заболеваний

Наши тела естественным образом убивают много раковых клеток, которые зарождаются. Но иногда иммунитет их не распознает. Один из способов лечения рака - программирование Т-клеток так, чтобы они производили рецептор, который помогает иммунитету нацеливаться на белок на поверхности раковой клетки. Такие "умные" клетки называют Т-клетками CAR, где CAR - причудливый антиген-рецептор. CAR-Т-терапия не эффективна против больших опухолей. Это имеет серьезные побочные эффекты, которые иногда оказываются смертельными: иногда Т-клетки ошибочно убивает не раковые клетки, на поверхности которых есть определенный белок

Теперь команда американских исследователей разработала новый тип рецепторного белка. Он работает по-другому: вместо того чтобы мгновенно атаковать, включает любой желаемый ген. Клетки, в свою очередь, распознают целевой белок, который может быть любым. Подробности работы опубликованы в журнале Science Translational Medicine. Ученые проверили новый рецептор при лечении глиобластом. Он активировал ген стандартного рецептора CAR-T. Но эффект теперь ограничивался средой опухоли, где присутствовал еще и дополнительно выбран белок. В тестах на мышах этот подход уменьшал опухоли мозга и предотвращал рецидивы там, где обычная CAR-Т-терапия или не работала, либо не предотвращала их росту. В отдельном исследовании на животных аналогичные результаты получили для рака яичников и мезотелиомы.