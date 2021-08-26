Украинцы сами запустили новую волну коронавируса - эксперт

Праздничные выходные повлияют на увеличение заболеваемости Covid-19. Фото: pixabay.com

Количество больных на коронавирус растет. Вспышка штамма Delta придется на осенне-зимний период.

Длинные и праздничные выходные повлияют на увеличение заболеваемости Covid-19, рассказывает Gazeta.ua министр здравоохранения 2014-го Олег Мусий.

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"Чтобы избежать тяжелого течения коронавируса, возможно нужно мотивировать людей на прививку. Но самое главное стоит вакцинировать людей старше 60 лет и тех, кто имеет сопутствующие болезни. У них высокий риск смертности".

Вакцинация в Украине протекает стабильным темпом, но чтобы достичь 60% вакцинированного населения нам еще нужно более 6 месяцев, говорит советник львовского городского головы по медицинским вопросам Тарас Жиравецький:

"Пока мы не получили вспышка коронавируса через естественный приобретенный иммунитет украинцев, которые уже переболели. Думаю, что после этих празднований все понимают, что мы запустили новую волну, но будет ли она очень большой пока неизвестно. Чтобы пережить эту волну легче, я бы советовал увеличить количество тестирований быстрыми тестами больших коллективов, как это делают в Германии".

С начала вакцинальной кампании в Украине больше всего прививок сделали вакциной Pfizer. Всего за все время пандемии одну дозу уже получили 5 152 290 украинцев, две дозы - 3 310 320 людей.