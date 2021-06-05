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суббота, 05 июня 2021 04:10

Украинцев будут вакцинировать на польской границе

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Украинцев будут вакцинировать на польской границе
Украинцы смогут вакцинироваться в Польше. Фото: Укринформ

На польско-украинской границе граждане Украины смогут вакцинироваться от коронавируса.

Пункты вакцинации заработают со вторника, 8 июня, заявил директор медицинского центра "Медик" с Жешув Станислав Мазур в комментарии "Укринформа".

Получить прививку от коронавируса смогут трудовые мигранты и студенты из Украины. Их будут вакцинировать вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Вакцинация будет проходить на добровольной основе.

Те, кто получат прививки двухдозовой вакциной, смогут получить вторую дозу в Польше. С 1 июля в стране не будет действовать привязка к месту вакцинации.

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Вакцинироваться можно будет на пропускных пунктах Медика-Шегини, Корчова-Краковец, Гребенне-Рава-Русская, Будомеж-Грушев, Дорогуск-Ягодин, Долгобичув-Угринов.

В Польше действительный вид на жительство имеют более 265 тысячи украинцев. Только за последние три месяца выдали более 20 тысяч видов.

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