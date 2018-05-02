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среда, 02 мая 2018 07:21

Украинцам утвердили тарифы на лечение

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Украинцам утвердили тарифы на лечение
Кабинет министров утвердил тарифы на пациентов для терапевтов, педиатров и семейных врачей. Фото: открытые источники

Кабинет министров утвердил тарифы на пациентов для терапевтов, педиатров и семейных врачей.

Постановление с расценкам вступит в силу со дня опубликования и будет действовать до 31 декабря, а финансирование начнется с 1 июля, сообщает "Сегодня"

Закрепленный базовый тариф за обслуживание пациента в 2018 году - 370 грн за человека в год, в планах правительства - поднять в 2019-м тариф до 450 грн.

"Такую сумму получит медучреждение или врач - частный предприниматель, который подписал договор о сотрудничестве с Нацслужбой здоровья (НСЗ). Остальные медструктуры пока будут финансироваться непосредственно из бюджета по старому принципу (по количеству койко-мест и сотрудников)", - поясняется в статьи.

Базовый тариф действует для пациентов в возрасте 18-39 лет. Для других вводятся повышающие коэффициенты: на детей до 5 лет выделят по 1480 грн, на детей 6-17 лет - по 814 грн, на 40-64-летних - по 444 грн, от 65 лет и старше - по 740 грн.

Эти деньги поступят в распоряжение главного врача клиники или частного врача и могут быть потрачены на зарплату врачам и медсестрам, лекарства и анализы, оборудование, "коммуналку", ремонты.

В селах, где врач всего один, он обязан обслуживать всех жителей, даже если их более 2 тыс. Теоретически на одного доктора с 2 тыс. пациентов должно быть не менее 740 тыс. Грн в год.

Первичная медицинская помощь терапевта, педиатра или семейного врача, на которую заложено 370 грн в год на человека, включает: диагностики и лечения наиболее распространенных болезней (простуда, грипп, отравления, травмы), наблюдение за беременными, гипертоники, диабетики, больными туберкулезом, СПИДом, больных, паллиативную помощь (облегчение страданий). Бесплатными является измерение давления, электрокардиограмма, анализы крови и мочи, в том числе на сахар.

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как действовать украинцам в случае если медучреждение отказывает им в подписании декларации с выбранным врачом.

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Дата
02
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