Украина обратилась к Канаде, чтобы получить вакцину от коронавируса

Украина просит у Канады вакцину. Фото:pexels

Украина обратилась к канадским партнерам о помощи в получении партии вакцин против Covid-19 для граждан.

Об этом сообщила пресс-службы МИД Украины.

Во время встречи заместителя министра Евгения Енина с послом Канады в Украине Ларисой Галадза стороны также обсудили вопросы координации совместных действий в расследовании катастрофы самолета PS752 и обеспечения надлежащей компенсации родственникам жертв.

Отдельной темой разговора стали состояние реализации канадских инвестиционных проектов в нашей стране и планы по модернизации соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой.

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"Обратился к канадским партнерам за помощью в получении партии вакцин против Covid-19 для украинских граждан", - сказал Енин.

По количеству заказанной вакцины против коронавируса первой в мире является Канада. Страна договорилась о поставках вакцины для прививки 153,9 млн лиц - 410% населения страны.