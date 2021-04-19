Украина хочет перехватить вакцину, от которой другие отказываются - СМИ

Украина хочет получить вакцину от которой отказываются другие страны. Фото: pixabay.com

Украина активно пытается перехватить вакцину от коронавируса, от которых отказывается Западная Европа.

Недавно Дания запретила использование вакцины AstraZeneca. Но кроме Украины, закупить препарат хотят Чехия, Латвия и Литва, пишет Bloomberg.

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Вакцинация в Украине является одной из самых медленных в Европе. Государство подписало контракты на 32 млн доз вакцины. Пока поступило меньше миллиона доз AstraZeneca и китайского производителя Sinovac Biotech. В Украину привезли 117 тыс. доз вакцин Pfizer по системе СOVAX.

Поставка AstraZeneca индийского производства задерживается, так как количество случаев болезни стремительно растет в Индии.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, из стран ЕС не поступало предложений о продаже "нежелательных доз вакцины".

"Каждая страна заботится исключительно о своих гражданах", - сказал он.

За последние сутки в Украине обнаружили 6505 новых больных коронавирусом. Из них детей – 253, медработников – 98. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 обнаружили у 1 953 016 украинцев.