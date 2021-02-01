Укол, от которого отказался Путин - оккупированный Донбасс начали прививать российской вакциной

 
Ексклюзивы
1/5
Был миллионером, а во время карантина пришлось таксовать - режиссер
Был миллионером, а во время карантина пришлось таксовать - режиссер
Просмотров: 873
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Просмотров: 1440
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
Просмотров: 279
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Просмотров: 2160
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 22455
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
Просмотров: 234
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 558
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Просмотров: 153
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Просмотров: 4824
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Просмотров: 954
Фото
Все фото
17
1
5
4
15
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
&quot;Хуже всего видеть состояние измученных пациентов&quot; - как справляются украинские больницы во времена пандемии
"Хуже всего видеть состояние измученных пациентов" - как справляются украинские больницы во времена пандемии
Видео
Все видео
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Самые низкие цифры с сентября. Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после выходных
Самые низкие цифры с сентября. Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после выходных
Где в Украине наибольше случаев коронавируса
Где в Украине наибольше случаев коронавируса
Цифры растут: как изменилась коронавирусная статистика за сутки
Цифры растут: как изменилась коронавирусная статистика за сутки
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
3 Просмотров: 3060
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 558
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1404
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 486
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 234
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 февраля 2021
Просмотров: 18
Самотній Ібрагімович
– Поважаю "Аталанту". Але це неправильно, що вони грають у Лізі чемпіонів, а ми – ні, – каже нападник "Мілана" Златан ...
понедельник, 01 февраля 2021 16:58

Укол, от которого отказался Путин - оккупированный Донбасс начали прививать российской вакциной

  Комментировать
Укол, от которого отказался Путин - оккупированный Донбасс начали прививать российской вакциной
Прививки будут делать бесплатно и добровольно. Фото: pinterest.com

В ОРДЛО сделали первые прививки от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

В Украине этот препарат не одобрен. 1-ми дозы получили 2 сотрудницы местных медицинских учреждений, сообщают подконтрольные оккупантам СМИ, пишет ТСН.

Отмечается, что они чувствуют себя хорошо, но женщины находятся под наблюдением врачей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В оккупированый Донецк приехала пропагандистка Путина

Вакцинацию в частности начали и на территории ЛНР, говорит лидер боевиков Леонид Пасечник. Вакцину получили с помощью России.

Также главари ЛНР и ДНР сообщили, что прививки будут делать бесплатно и добровольно.

Президент России Владимир Путин отказался делать прививки вакциной "Спутник V". Он объяснил это тем, что не хочет вакцинироваться несертифицированным препаратом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Укол, от которого отказался Путин - оккупированный Донбасс начали прививать российской вакциной». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
февраля

Над словарем работали более 40 лет

В Лондоне выступили в защиту Украины

Власти распорядились вывезти зерно из сел

Самое читаемое
Полностью обнаженная: украинская чемпионка мира снялась в провокационной фотосессии
Полностью обнаженная: украинская чемпионка мира снялась в провокационной фотосессии
16
 Просмотров: 23608
Обладательница самых длинных в мире ног примерила маленькое черное платье
Обладательница самых длинных в мире ног примерила маленькое черное платье
6
 Просмотров: 21951
Звезда &quot;95 Квартала&quot; показала семейный дом. Изысканность поражает
Звезда "95 Квартала" показала семейный дом. Изысканность поражает
10
 Просмотров: 18180
Украинка показала необычные секонд-хенды в Финляндии
Украинка показала необычные секонд-хенды в Финляндии
5
 Просмотров: 9333
Назвали верхнюю одежду, которая вишла из моды
Назвали верхнюю одежду, которая вишла из моды Просмотров: 8928
Здоровье
Делайте это 20 сек. каждый день - как быстро улучшить самочувствие
Делайте это 20 сек. каждый день - как быстро улучшить самочувствие Просмотров: 567
Ученые сделали важное открытие о клинической смерти
Ученые сделали важное открытие о клинической смерти Просмотров: 1422
Записаться на вакцинацию можно будет онлайн - Минздрав разрабатывает сайт
Записаться на вакцинацию можно будет онлайн - Минздрав разрабатывает сайт Просмотров: 72
Украина подаст дополнительный запрос в COVAX
Украина подаст дополнительный запрос в COVAX Просмотров: 63
Стоим с протянутой рукой: Зеленский рассказал, как Украина получает Covid-вакцину
Стоим с протянутой рукой: Зеленский рассказал, как Украина получает Covid-вакцину Просмотров: 603
Больше всего комментируют
9
России напомнили, кому принадлежит Ай-Петри
4
"Повторяет российскую методичку?" - Зеленский получил критику за сравнение двух Майданов со штурмом Капитолия
2
Шмыгаль пообещал украинцам зарплаты, как в Евросоюзе
2
"Почему мы до сих пор не в НАТО?"- Зеленский о новом уровне отношений с США
2
Страны "Большой семерки" разочарованы неуспешной борьбой с коррупцией в Украине
Голосов: 10
Голосование Чего достигнут "Динамо" и "Шахтёр" в Лиге Европы 2020/21?
  • 1) 1/16 фіналу
  • 2) 1/8 фіналу
  • 3) 1/4 фіналу
  • 4) 1/2 фіналу
  • 5) финал
  • 6) выигрыш турнира
Просмотреть