Укол, от которого отказался Путин - оккупированный Донбасс начали прививать российской вакциной

Прививки будут делать бесплатно и добровольно. Фото: pinterest.com

В ОРДЛО сделали первые прививки от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

В Украине этот препарат не одобрен. 1-ми дозы получили 2 сотрудницы местных медицинских учреждений, сообщают подконтрольные оккупантам СМИ, пишет ТСН.

Отмечается, что они чувствуют себя хорошо, но женщины находятся под наблюдением врачей.

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Вакцинацию в частности начали и на территории ЛНР, говорит лидер боевиков Леонид Пасечник. Вакцину получили с помощью России.

Также главари ЛНР и ДНР сообщили, что прививки будут делать бесплатно и добровольно.

Президент России Владимир Путин отказался делать прививки вакциной "Спутник V". Он объяснил это тем, что не хочет вакцинироваться несертифицированным препаратом.