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воскресенье, 09 мая 2021 10:25

Ученые рассчитали сколько шагов надо проходить в день

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  10 тысяч шагов в день максимально полезны для здоровья
10 тысяч шагов в день максимально полезны для здоровья

Как показывают многочисленные исследования, ходьба полезна для здоровья. Большее количество шагов, которое человек делает в день, связана с более низким риском смертности от всех причин, отмечают ученые. Но как именно нужно ходить и сколько?

Результаты исследования, опубликованные в Журнале Американской медицинской ассоциации, показывают, что важнее не интенсивность ходьбы, а именно количество ежедневных шагов. Чтобы изучить тему, ученые провели репрезентативную выборку жителей США в возрасте 40 лет и старше. В исследовании приняли участие около 4800 американцев. В частности, они пользовались шагомером в период с 2003 по 2006 год. Затем участники отслеживались на предмет смертности к 2015 году с помощью национального индекса смертности.

После корректировки демографических и поведенческих факторов риска, индекса массы тела и состояния здоровья участников исследования ученые рассчитали связь между риском умереть, а также количеством шагов и интенсивностью ходьбы.

Исследовали обнаружили, что 8000 шагов в день связаны со снижением риска смерти от всех причин на 51% по сравнению с 4000 шагами, которые считаются минимальным показателем. А 12000 шагов в день уменьшали этот риск уже 65%. При этом какой-либо связи между интенсивностью темпа ходьбы и снижением риска смерти ученые не обнаружили.

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Исследование было наблюдательным и поэтому не может доказать причинно-следственную связь, отмечает Express. Однако его результаты подтверждают, насколько важен активный образ жизни.

Благодаря прогулкам исчезают или смягчаются стрессы, которые влияют на здоровье, вредят и на эмоциональном, и на физическом уровне. Чтобы избавиться от потрясений, нужно как можно чаще гулять пешком, особенно любимыми маршрутами. Как считают ученые, ходьба снижает уровень гормона стресса, поэтому уже вскоре после прогулки люди чувствуют себя лучше.

Активность мозга благодаря ходьбе также улучшается. Частые прогулки способствуют улучшению памяти, оптимизируют когнитивные процессы и улучшают скорость обучения чему-то новому. Также снижается вероятность развития болезни Альцгеймера.

С возрастом практически у каждого человека появляются проблемы со зрением. Чтобы снизить риск появления таких неприятностей, нужно как можно чаще ходить пешком и делать аэробные упражнения. Согласно исследованиям, люди, которые гуляют, реже страдают от патологических состояний сетчатки глаза.

ukrhealth.net
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