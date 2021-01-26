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вторник, 26 января 2021 05:10

Ученые назвали напитки, которые могут защитить от коронавируса

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Ученые назвали напитки, которые могут защитить от коронавируса
Ученые назвали напитки, которые препятствуют распространению вирусов. Фото: gazeta.ru

Зеленый чай, соки граната и ченоплодной рябины препятствуют распространению вирусов и бактерий в клетках организма. Они могут стать эффективной профилактикой коронавирусу.

К такому выводу пришли ученые из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Ульмского университета в Германии, сообщает Cosmopolitan

В этих напитках содержатся особые вещества, которые способны убивать вирусы из семейства SARS-CoV-2.

В ходе исследований выяснилось, что сок черной рябины снижает так называемую инфекционную способность вирусов в 3 тысячи раз. Зеленый чай и сок граната снижают такую способность в 10 раз.

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При этом медики предлагают не пить сок, а полоскать им горло – так, по их мнению, значительно усиливаются профилактические меры.

Ранее ученые заявили о способности зубных паст нейтрализовать коронавирус.

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