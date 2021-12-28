Учёные доказали, что IQOS и другие бездымные продукты уменьшают вред от курения

Как часто вы слышали, что капля никотина убивает лошадь? Или что никотин вызывает онкологию? Отчет Scientific Updates развенчал эти и другие мифы, связанные с никотином.

Последствия курения могут вызвать 20 видов и подвидов онкологии. Однако никотин не является причиной их развития. Это природное вещество, которое содержится в томатах, картофеле, чайном листе и других продуктах семейства пасленовых. Никотин вырабатывается и в печени человека, принимая участие в обмене веществ. В процессе курения никотин начинает поступать в организм извне, и печень перестает вырабатывать его самостоятельно. Так появляется зависимость.

Однако в процессе курения сигареты в организм попадает не только никотин. Вместе с сигаретным дымом курильщик вдыхает 6000 опасных химических веществ, в том числе и канцерогенов. Они высвобождаются в процессе горения табака – температура на кончике сигареты повышается до 9000С, что провоцирует химическую реакцию. Влиянию этих веществ подвергается не только курильщик, но и окружающие.

Никотин вызывает зависимость, но основной вред организму наносит не он, а продукты горения. Для тех курильщиков, которые по каким-то причинам не могут отказаться от никотина, ученые разработали альтернативные продукты, исключающие горение и дым. Они доставляют никотин в кровь через кожу (пластыри) или слизистую (электронные сигареты, системы для электрического нагревания табака). Последняя группа бездымных продуктов повторяет ритуал курения и сохраняет скорость доставки никотина в организм, поэтому такие продукты считаются наиболее эффективными альтернативами сигаретам при химической или психологической зависимости. А образующийся вместо дыма аэрозоль сокращает количество вредных и потенциально вредных веществ до 95%.

В вопросе пассивного курения исследования доказали, что использование качественных и проверенных электронных систем внутри помещения не влияет негативно на воздух, а значит и на окружающих.

В последнем отчете Scientific Updates были собраны научные данные о влиянии сигарет и никотинсодержащих продуктов на здоровье человека. К примеру, во время клинических исследований, проведенных Luedicke et al. и Haziza et al., у участников, перешедших с сигарет на системы для электрического нагревания табака (IQOS), наблюдалось снижение уровня СО в крови уже через 24 часа. Это снижение было почти таким же, как у тех, кто бросил курить. Согласно отчету, после перехода на IQOS, в течение 1-5 дней у пользователей сократилось содержание окиси углерода в крови. После трех месяцев наблюдалось улучшение функции дыхания и облегчение кашля, уменьшение воспаления, связанного с курением, снижение окислительного стресса и уровня холестерина. А после полугода – нормализировалась функция работы легких по сравнению с периодом, когда пользователи курили сигареты, и снизился общий риск для здоровья.

IQOS в 2020 году получил статус продукта с модифицированным риском от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Управление также выдало разрешение на продажу устройства в США, отметив, что коммерциализация данного продукта может положительно повлиять на уровень общественного здоровья. А в октябре этого года британское правительство разрешило производителям электронных сигарет проходить лицензирование наравне с другими лекарствами. Это значит, что на государственном уровне врачи могут выписывать электронные сигареты тем пациентам, которые не могут бросить курить обычные сигареты.

Полный отказ от курения и никотина является лучшим решением для исключения рисков развития связанных с курением заболеваний. Но если бросить невозможно, каждый курильщик должен обладать достоверной информацией об альтернативах. Их использование позволит уменьшить вред для всех систем организма в сравнении с продолжением курения. Подробнее о свойствах бездымных продуктов читайте в материале Liga.net.

Использование IQOS не исключает всех рисков. Аэрозоль содержит никотин, который вызывает привыкание. Предназначен для использования только совершеннолетними.