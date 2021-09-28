Три области находятся в шаге от красной зоны

 
Ексклюзивы
1/5
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 990
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
1 Просмотров: 702
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Просмотров: 720
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Просмотров: 1188
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3 Просмотров: 1242
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 693
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Просмотров: 2178
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Просмотров: 972
Украина не повторит судьбу Афганистана
Украина не повторит судьбу Афганистана
Просмотров: 1251
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Просмотров: 414
Фото
Все фото
5
6
0
3
9
Впервые за 20 лет в Украине пересадили роговицу глаза
Впервые за 20 лет в Украине пересадили роговицу глаза
Непривитых студентов медицинского вуза будут отчислять
Непривитых студентов медицинского вуза будут отчислять
Медики назвали полезный продукт для завтрака
Медики назвали полезный продукт для завтрака
В торговых центрах столицы заработают пункты вакцинации: когда и что будут колоть
В торговых центрах столицы заработают пункты вакцинации: когда и что будут колоть
В Украине провели первую сложную операцию по реконструкции лица
В Украине провели первую сложную операцию по реконструкции лица
Видео
Все видео
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Локдаун в Украине неизбежен - Кузин
Локдаун в Украине неизбежен - Кузин
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
Интервью
1/5
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 324
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1413
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3447
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 801
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2682
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
28 сентября 2021
Просмотров: 63
Мати хотіла зробити аборт
– Мені було за 30, народила трьох дітей. Жили бідно, чоловік заробляв мало. У нас були проблеми, але лікарі навідріз відмовлялися робити ...
вторник, 28 сентября 2021 17:11

Три области находятся в шаге от красной зоны

  Комментировать
Три области находятся в шаге от красной зоны
Трем областям Украины прогнозируют красную зону карантина. Фото: УНИАН

Черновицкая, Харьковская и Луганская области вскоре могут "покраснеть" из-за негативной динамики заболеваемости коронавирусом.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко на брифинге 28 сентября.

"Мы выделяем три региона с наиболее критической ситуацией - это Черновицкая, Харьковская и Луганские области. Эти три региона находятся ближе всего к вхождению в красный уровень эпидопасности", - сказал Ганиченко.

Во всех трех регионах занятость коек с кислородом на уровне 61-67% при норме 65%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После введения желтой зоны украинцы хлынули вакцинироваться

"Несмотря на краткосрочное проседание госпитализаций, в Черновицкой области уже заняты 67 процентов коек с кислородом. Это больше, чем предельный показатель в 65 процентов. Впервые в этой волне мы увидели превышение этого показателя", - отметил Ганиченко.

Также наблюдается повышение уровня госпитализаций больных коронавирусом - 59 человек в сутки на 100 тыс. населения при предельном показателе в 60 человек.

Упомянутым областям в кратчайшие сроки необходимо увеличить на 30% количество дополнительных Covid-кроватей для выхода из критического уровня, посоветовал аналитик.

В Украине четыре области соответствуют оранжевом уровню эпидемической опасности. В этих областях превышен показатель динамики уровня госпитализаций. Днепропетровская и Кировоградская области снова перешли к желтой зоне.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Три области находятся в шаге от красной зоны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
сентября

Украинского фотографа не стало после борьбы с болезнью

Богдан Хмельницкий подписал договор с поляками

"Интер" не смог забить ни одного мяча в двух матчах 19-летнему вратарю "Шахтера"

Самое читаемое
Гороскоп на неделю: кто откроет в себе суперспособности
Гороскоп на неделю: кто откроет в себе суперспособности
 Просмотров: 16632
Облегающие платья и почти голая грудь: как прошла самая звездная вечеринка года
Облегающие платья и почти голая грудь: как прошла самая звездная вечеринка года
10
 Просмотров: 11934
Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини
Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини
6
 Просмотров: 11520
Каменских эротично выгнулась перед Потапом для фото
Каменских эротично выгнулась перед Потапом для фото
5
 Просмотров: 7794
Опять кум? Эксперт назвал команду, которую может возглавить Шевченко
Опять кум? Эксперт назвал команду, которую может возглавить Шевченко
 Просмотров: 7713
Здоровье
После введения желтой зоны украинцы хлынули вакцинироваться
После введения желтой зоны украинцы хлынули вакцинироваться Просмотров: 234
Коронавирус в Украине: количество больных за сутки увеличилось вдвое
Коронавирус в Украине: количество больных за сутки увеличилось вдвое Просмотров: 900
Землю накроет экстремально сильная магнитная буря
Землю накроет экстремально сильная магнитная буря Просмотров: 774
Украина и США подписали соглашение на $9 млн
Украина и США подписали соглашение на $9 млн Просмотров: 207
Минздрав опубликовал перечень обязательных к вакцинации профессий
Минздрав опубликовал перечень обязательных к вакцинации профессий Просмотров: 828
Больше всего комментируют
4
Покушение на Шефира поможет расследовать еще одна страна
3
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
2
80 лет назад началась трагедия в Бабьем Яру
2
Городской голова не смог на украинском прочитать речь
2
Десантного здоровья и побед: что желали украинцы Порошенко в день рождения
Голосов: 78
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть