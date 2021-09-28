Три области находятся в шаге от красной зоны

Трем областям Украины прогнозируют красную зону карантина. Фото: УНИАН

Черновицкая, Харьковская и Луганская области вскоре могут "покраснеть" из-за негативной динамики заболеваемости коронавирусом.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко на брифинге 28 сентября.

"Мы выделяем три региона с наиболее критической ситуацией - это Черновицкая, Харьковская и Луганские области. Эти три региона находятся ближе всего к вхождению в красный уровень эпидопасности", - сказал Ганиченко.

Во всех трех регионах занятость коек с кислородом на уровне 61-67% при норме 65%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После введения желтой зоны украинцы хлынули вакцинироваться

"Несмотря на краткосрочное проседание госпитализаций, в Черновицкой области уже заняты 67 процентов коек с кислородом. Это больше, чем предельный показатель в 65 процентов. Впервые в этой волне мы увидели превышение этого показателя", - отметил Ганиченко.

Также наблюдается повышение уровня госпитализаций больных коронавирусом - 59 человек в сутки на 100 тыс. населения при предельном показателе в 60 человек.

Упомянутым областям в кратчайшие сроки необходимо увеличить на 30% количество дополнительных Covid-кроватей для выхода из критического уровня, посоветовал аналитик.

В Украине четыре области соответствуют оранжевом уровню эпидемической опасности. В этих областях превышен показатель динамики уровня госпитализаций. Днепропетровская и Кировоградская области снова перешли к желтой зоне.