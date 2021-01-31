Топ-3 продуктов против стресса

Специалисты назвали три продукта, которые помогут справиться со стрессом. Фото: Pixabay

Медики назвали продукты, которые снимают стресс. Отмечается, что организму необходимые питательные вещества для нормальной работы, особенно в стрессовые времена.

Специалисты назвали три продукта, которые помогут справиться со стрессом, пишет Ukrhealth.

1. Овсянка

Семена овсяных хлопьев содержат много витаминов B1 и B3, которые поддерживают нормальную функционирования энергетического обмена и нервной системы. Аминокислота триптофан, содержащаяся в овсянке, вызывает образование серотонина, также известного как гормон счастья.

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2. Орехи

У каждого должны быть орехи в карманах или в ящике стола, потому что они идеальная пища для мозга! Будь то арахис или грецкий орех, макадамия или миндаль - все его разновидности содержат витамины группы B, а также калий и железо, которые поддерживают память.

3. Бананы

Часто перекусываете бананом, когда испытываете стресс? Тогда вы все делаете правильно. Райский фрукт не только сытный, но и действует на нервы (в позитивном ключе). Здесь помогают витамины группы B, магний и калий. Калий, например, важный для передачи мышечных и нервных стимулов, а также регулирует кровяное давление.

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