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среда, 27 февраля 2019 11:32

Супрун разрушила очередной миф

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Супрун разрушила очередной миф
Много полезных веществ разрушаются при теплового воздействия. Фото: carpatobserver.eu

Микроволновые печи делают пищу вредной, излучают радиацию и вызывают рак.

На самом деле, вокруг этих устройств существует много мифов, с которыми до сих пор спорят ученые, - пишет и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на странице в Facebook.

Один из них - после нагревания в микроволновке пища становится менее питательной.Много полезных веществ разрушаются при теплового воздействия. Наиболее теплочувствительные есть водорастворимые витамины, такие как фолиевая кислота, витамины В и С, которые есть в овощах. Именно поэтому важно учитывать их способ приготовления.

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В одном из исследований измеряли количество разрушенного витамина С во время разного воздействия тепла: варка, приготовление на пару и в микроволновке. Наиболее эффективным методом для сохранения витамина оказалось паровариння - разрушалась лишь десятая часть. Во время приготовления в микроволновке - примерно четверть, больше в результате варки - почти половина.

В других случаях также подтвердили, что приготовление в микроволновке лучше сохраняет водорастворимые витамины. К примеру, в шпинате сохраняется больше фолиевой кислоты во время приготовления в микроволновке, чем просто на плите.

Когда речь идет об овощах, добавление воды во время приготовления может значительно ускорить потерю питательных веществ. Например, брокколи, приготовленные в микроволновке в воде, теряют большое количество антиоксидантов (от 74% до 97%). В то же время это влияет и на вкусовые качества. Приготовление на пару или с малым количеством воды, наоборот, сохраняет питательные вещества.

В некоторых случаях приготовления не только сохраняет, но и способствует лучшему усвоению питательных веществ. К примеру, ликопена в помидорах и каротиноидов в моркови.

Но в целом работает правило - чем меньше пища подвергается нагреванию, тем больше питательных веществ она сохраняет. Микроволновая печь также лучше варки тем, что витамины не вывариваются в воду, а само приготовление занимает меньше времени, что также способствует их сохранению.

А вот по приготовлению или разогрева пищи в пластиковой посуде в микроволновке - ситуация выглядит иначе. Некоторые химические вещества могут попадать в пищу во время нагревания. Ученые обращают особое внимание на два компонента, которые часто имеющиеся в пластике - фталаты и бисфенол-А (BPA). Первые добавляют для получения прозрачного и твердого пластика, другие - чтобы сделать пластик мягким и гибким.

Эти веществ связывают с нарушениями работы эндокринной системы через их способность влиять на уровень гормонов - эстрогена и тестостерона. Исследования последних лет показали, что BPA связано с бесплодием, ожирением, диабетом и репродуктивными проблемами. В частности, некоторые исследования указывают, что это вещество увеличивает риски преждевременного народження.Через эти доказательства в 2012 году FDA (Управление продовольствия и медикаментов в США) запретило использование этого компонента в детских бутылочках и чашках.

Поэтому следует быть очень внимательным к посуде, особенно, если вы часто пользуетесь микроволновкой.

Когда готовите или разогреваете пищу в микроволновой печи - обратите внимание на следующие правила:

- Лучче используйте стеклянную или керамическую посуду.

- Если пользуетесь пластиком для разогрева или уже подогретой пищи - используйте предназначенный для этого пластмассовую посуду. Обычно на нем соответствующую маркировку.

- Если такая посуда имеет повреждения - не стоит его использовать. Это касается старых, поцарапанных или треснувших контейнеров, в которых вы можете просто даже оставлять горячую пищу.

- Никогда не нагревайте и не храните продукты в пластиковых контейнерах, которые не предназначены для пищевых продуктов.

Бутерброды с маслом и колбасой, которые являются привычным для многих завтраком или перекусом - это нездоровая и даже вредная пища.Для полезного бутерброда Супрун советует использовать другие продукти.

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