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Супрун рассказала, как приготовить вкусное и полезное варенье

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Супрун рассказала, как приготовить вкусное и полезное варенье
Варенье может быть полезным. Фото: photo.in.ck.ua

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун дала советы о том, как сделать на зиму заготовки не только вкусными, но и полезными.

"Витамины, нутриенты и клетчатка нужны круглый год, а добавлены сахара, длительное стояние у плиты и ожоги - нет", - написала она в заметке на странице в Facebook.

Что не так с вареньем?

Классическое варенье содержит почти 50% сахара, в дополнение к сахаров, присутствующих в ягодах или фруктах.

Даже если готовить варенье, в котором 15% сахара, это много, потому что 100 граммов варенья - половина оптимальной дневной нормы сахара. А с виду это очень мало. Фрукты не стоит варить более 20 мин, так теряются почти все витамины.

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Какие есть альтернативы варенью?

Заморозка, сушка, приготовления пастилы. Это не дороже, чем купить сахар на заготовку. Технику можно покупать б/у.

Ягоды и фрукты перед заморозкой нужно помыть, возможно, перемолоть блендером и прогреть до 60-90 градусов на 1 минуту. Это помешает разрушению витаминов ферментами и лучше сохранит вкус.

Особенно это уместно для заморозки персиков, слив, шелковицы и абрикосов. В морозилке должна быть достаточно низкая температура, чтобы фрукты быстро замораживались - не выше 10.

С лимонов, апельсинов и кабачков можно приготовить цитрусовое варенье.

Рецепту поделился Андрей Приходько.

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  • Тимофея Милованова, почетного президента Киевской школы экономики
  • Владислава Рашкована, представителя Украины в МВФ
  • Ульяну Супрун, и.о. министра здравоохранения
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