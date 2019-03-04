Супрун рассказала, к чему приводят строгие диеты

Строгие диеты вызывают риск повторного набора веса. Фото: Ukrhealth

И.о министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что строгие диеты могут вызвать риск повторного набора веса.

"Диеты, что ограничивают дневное потребление калорий до 1 тыс, запрещают жиры и углеводы и сопровождаются интенсивными тренировками, вредные для здоровья. Они увеличивают риск преждевременной смерти и смерти от сердечно-сосудистых заболеваниях, могут стать причиной появления камней в желчном пузыре" , - написала в Facebook Супрун.

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Она сказала, что для начала нужно:

▪ отказаться от ненужных сладостей, добавление сахара к чаю и кофе, сладких напитков и алкоголя.

▪ есть меньше жареного, но больше тушеного и отварного, а также приготовленного в микроволновке.

▪ употреблять все, что вы любите, но в меньшем количестве.

▪ быть более активными - выходить на прогулки и легкие пробежки.

▪ полноценно спать. Именно здоровый сон восстанавливает баланс лептина и грелина и утоляет чувство голода, а также уменьшает тревожность.

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