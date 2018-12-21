Супрун назвала число жертв холодов

За последнюю неделю в Украине от переохлаждения умерли 10 человек. ФОТО: 4vsar.ru

За последнюю неделю от переохлаждения и обморожений пострадали 264 украинца. Умерло 10.

Чтобы защититься от холода и избежать связанных с ним опасностей, важно помнить правила согревания. Главные из них напомнила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"Не надевайте слишком много вещей, прежде всего — вам должно быть удобно. Большое количество одежды, сдерживающей движения — не лучший вариант. Верхняя одежда должна защищать от ветра и снега. Лучше, чтобы к телу плотно прилегал один слой одежды — к примеру, термобелье. Поверх него — свободное платье. Такая комбинация создаст слой воздуха, который будет греть тело", — отмечает чиновница.

В холодную погоду открытые участки тела должны быть защищены теплой и сухой одеждой. Вместо одного толстого, одевать лучше несколько тонких свитеров. Это позволит при необходимости один из них снять. Таким образом удастся избежать запотевания: в морозную погоду потеть опасно из-за большег риска получить переохлаждение.

Алкоголем в холод согреваться не стоит. Такие напитки дают обманчивое ощущение тепла. На самом деле, не помогает ни глинтвейн, ни водка.

Не рекомендуется в холод выходить из дома голодными. Обязательно следует поесть. Лучше чего-то теплого. Также важно пить достаточно жидкости. Уместно будет иметь при себе термос с горячим чаем.

"Для усиления кровообращения двигайте руками, пальцами ног. На морозе избегайте переутомления — когда вы устали, то теряете тепло быстрее. Не курите. Курение, в частности никотин, плохо влияет на стенки сосудов. Это увеличивает риски нарушить терморегуляцию. Если надо долго быть на улице — каждые полчаса-час заходите в теплое помещение или в ближайший пункт обогрева", — отмечает Супрун.

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На переохлаждение могут указывать следующие симптомы: дрожь, вялость, истощенность, сонливость, нарушения речи и способности мыслить. У детей может наблюдаться покраснение и снижение температуры кожи. В случае появления таких признаков важно сразу предоставить человеку первую помощь:

1. Если температура тела не ниже 34 градусов, следует согреть человека в теплом помещении, дать поесть и выпить теплый безалкогольный напиток. При необходимости можно предложить обезболивающее.

2. Мокрую одежду с человека следует снять и заменить на сухие вещи.

3. Если температура тела опустилась ниже 34 градусов, необходимо вызвать скорую помощь. До ее приезда важно наложить на пораженный участок тела ватно-марлевую или хлопчатобумажную повязку. Это позволит немного согреть.

Ни в коем случае при переохлаждении нельзя растирать кожу снегом и опускать пораженные участки тела в горячую воду. Также опасно прикладывать их к батарее или обогревателю. Обмороженные участки нельзя и растирать.

Ранее назвали нетипичные признаки обморожения. Внимательно отслеживать их появление особенно важно на открытых участках тела. Речь идет о носе, ушах, щеках, подбородке, пальцах рук и ног. Эти части тела наиболее уязвимы перед морозом.