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воскресенье, 28 февраля 2021 12:11

Стало известно, скольких украинцев вакцинировали за минувшие сутки. Количество - мизерное

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Стало известно, скольких украинцев вакцинировали за минувшие сутки. Количество - мизерное
Данные по вакцинации / Минздрав Украины

В течение субботы, 27 февраля, в Украине прививки от Covid-19 получили 90 человек.

Вакцинацию проводили только в 3 регионах. Об этом сообщили в Минздраве Украины.

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"90 человек привито от COVID-19 за сутки 27 февраля. С начала кампании привито 3141 человека", - заявили в Минздраве.

За последние сутки вакцинацию проводили только в 3-х областях: Донецкой - 50 прививок, Луганской - 20 прививок и Херсонской - 20 прививок.

Накануне, 26 февраля, в Украине от COVID-19 было привито 1713 человек. Первая партия вакцины AstraZeneca, 500 тыс. доз, прибыла в Украину 23 февраля.

Между тем, вакцинация от коронавируса нужна, однако прививки можно не делать, если человек имеет достаточный титр антител. Об этом в интервью каналу "Дом" рассказала доктор медицинских наук, эпидемиолог Наталья Виноград.


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