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воскресенье, 08 августа 2021 09:39

Срок между между введением доз Covid-вакцины сократят

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Срок между между введением доз Covid-вакцины сократят
В Минздраве анонсировали сокращение срока между введением доз вакцины от коронавируса. Фото: pixabay.com

Срок между введением доз вакцины против коронавируса рекомендуют сократить. Это позволит увеличить количество привитых людей.

Речь идет о вакцине CoronaVac, вторую дозу которой сейчас вводят через 28 дней. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

"Мы сейчас фокусируемся на вакцинации групп риска. Это работники критической инфраструктуры, педагоги, медицинские работники. Сейчас уже открыт пятый этап. И мы сейчас стараемся максимально быстро вакцинировать большее количество населения страны. Сейчас Минздрав уже рекомендовано сокращение сроков между введением доз вакцины" , - сказал Кузин, передает "Радио свобода".

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Минздрав руководствуется данными научных исследований. Так, многие страны в рамках клинических исследований проводили вакцинацию CoronaVac с интервалом в 14 дней.

"Сейчас в Украине используется 28 дней. И, конечно, для того, чтобы охватить большее количество людей, рекомендуется сейчас использовать 14-дневный интервал. И это нормально", - заявил Игорь Кузин.

К слову, вакцинацию против коронавируса в Украине проводят препаратами Comirnaty от Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio).

До конца года Украина должна получить еще 17 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech, сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Pfizer, Moderna, AstraZeneca демонстрируют эффективность примерно на уровне 91-95%. Однако вакцинироваться нужно как можно быстрее и вакцинироваться надо именно той вакциной, которая есть сейчас.

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Дата
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