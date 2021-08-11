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среда, 11 августа 2021 12:03

Специалист объяснил, почему киевлянка могла умереть после прививки

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Специалист объяснил, почему киевлянка могла умереть после прививки
Одна прививка защищает от коронавируса только наполовину по сравнению с двумя дозами, по словам врача. Фото: pixabay

После прививки первой дозой вакцины Moderna в Киеве от коронавируса умерла женщина.

С момента вакцинации прошло слишком мало времени, рассказал доктор медицинских наук и профессор Сергей Крамарев, передает Obozrevatel.

"Во-первых, максимальная защита наступает примерно через две недели после вакцинации. У этой женщины, насколько знаю, прошло меньше 14 дней", - сказал он.

Одна прививка защищает от коронавируса только наполовину по сравнению с двумя дозами, по словам врача.

"Поэтому, это также фактор, который мог способствовать тяжелому заболеванию. Стечение обстоятельств", - предположил доктор.

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Окончательные выводы о причинах летального исхода предоставит профессиональная экспертиза.

1 августа 50-летняя женщина вернулась из Турции. 5 августа сделала прививку вакциной Moderna. 6 августа заболела - жаловалась на боль в руке и незначительную лихорадку с температурой 37,2°C. 7 августа ее состояние несколько ухудшилось, появилась рвота, держалась незначительная лихорадка, выраженная слабость. 8 августа наблюдалась вялость. 10 августа умерла.

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