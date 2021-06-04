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пятница, 04 июня 2021 10:26

Современная пища опасна. Объясняем почему

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Автор: https://s-english.ru/
  Химический состав большинства продуктов изменился и стал несоответствующим эволюционных потребностей
Химический состав большинства продуктов изменился и стал несоответствующим эволюционных потребностей

XXI век - это эпоха пищи, в которой до максимума усилены все вкусы: сладкие, соленые, острые, жирные. Такая пища, преимущественно очень бедная жизненно важными факторами питания - витаминами, минералами, антиоксидантами, которые регулируют обмен веществ. Об опасности нынешней распространенной нездоровой пищи рассказала в соцсетях диетолог Оксана Скиталинская.

"Когда я была ребенком, ежегодно меня отправляли" на село ", где я ела почти ежедневно одни и те же блюда: яичницу, сыр со сметаной, салат из огурцов с сыром и сметаной, вареники с творогом и сметаной, картофель вареный, печеный и в варениках, пила молоко свежее и кислое, из сладостей - вишни в ягодах и в варениках, лепешки из пресного теста, вывалянные в растертом маке с сахаром и водой, или хлеб с вишневым вареньем и молоком. Хлеб покупали раз в неделю, обычный, серый.

Еще моя бабушка пекла лепешки прямо на металлической пластине печи. Пресные, вроде круглого лаваша. Мясо было редко, его хранили посоленным в трехлитровых банках, в погребе под досками пола, потому что холодильника не знали.

Так проходило мое лето.

В селе я не помню ни одного человека с избыточным весом. Все много работали и рано ложились спать, сельская жизнь была трудной и беспросветной.

В нашей семье время от времени были жареные "катлеты" с макаронами с луком, борщи, супы, салаты, блинчики и тп блюда. И "компот". К счастью, мама не умела печь, потому традиционных воскресных печений и пирожных не было.

Затем все изменилось, и в нашу жизнь пришла пищевая промышленность с ее коммерческой заинтересованностью - привлекательными и возбуждающими аппетит пищевыми продуктами без соответствующей химической нагрузки (это когда "со вкусом" бекона, или сыра, или мяса, которых там и в помине нет). Вкусовые "имитаторы" нарушают обмен веществ, работу центров голода и сытости.

Ожирение с единичных случаев начало набирать массовый характер. И теория о балансе полученных и использованных калорий начала розлазиться по швам. Стало понятно, что проблема ожирения, сахарного диабета 2 типа очень часто кроется не в самих людях, а в продуктах питания. Химический состав большинства продуктов изменился и стал несоответствующим эволюционных потребностей. И очень снизилась физическая активность.

Во времена моего детства еда была простой, низко- и нормофагичной.

Нормофагичная пища (молоко, картофель, яйцо) состоит из одного продукта, умеренная фагичность - сочетание нескольких продуктов, например, вареное мясо без добавления специй, хлеб с маслом, или каша с молоком, картофель с квашеной молоком, мамалыга с брынзой.

Низкофагичная еда - это малосоленая, пресная, без специй, отварная и паровая - паровые котлеты, вареные овощи. Они не сильно возбуждают аппетит и поэтому их много не съешь.

Вкусовые "имитаторы" нарушают обмен веществ, работу центров голода и сытости.

XXI век - это эпоха пищи с очень высокой фагичностью. Это пища, в которой до максимума усиленны все вкусы: сладкие, соленые, острые, жирные. Такая пища преимущественно очень бедна жизненно важными факторами питания - витаминами, минералами, антиоксидантами, которые регулируют обмен веществ. Пытаясь компенсировать дефицит этих микронутриентов, в организме повышается аппетит, который эволюционно направлен на поиски источников пополнения этих веществ, и который толкает человека к перееданию, в результате чего развиваются нарушения работы органов пищеварения и обмена веществ.

Образ жизни, изменения в питании ведут к необратимым изменениям микробиома, который формировался и эволюционировал вместе с человеком. Это делает человека беззащитным перед многими болезнями.

Мы живем во время вседоступности в еде. Еда есть всегда и разная. Сезонная и несезонная. Местная и экзотическая. Днем и ночью. Не свойственное человеческой природе питание нарушает эволюционно сложившийся обмен веществ и становится причиной массового поражения человечества болезнями цивилизации.

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Если Вам захочется молодой картошки с укропом, молодым луком и стакан кислого молока, то знайте, что это голос природы, не глушите его чипсами с колой", - отмечает диетолог.

Сосиски, сладкие газированные напитки, магазинные котлеты, выпечка, сладкие сухие завтраки, молочные десерты являются продуктами, провоцирующими наступление раннего старения. Их перечислила врач-диетолог Тамара Прунцева.

Автор: Валерия Радзиевская
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04
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