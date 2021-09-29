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четверг, 30 сентября 2021 13:04

Сколько варить грибы, чтобы стали безопасными

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Сколько варить грибы, чтобы стали безопасными
Как быстро распознать отравление грибами: Екатерина Романчук

Ядовитые грибы не имеют неприятного запаха. Их пользу так не определяют. Чаще всего травятся похожими на съедобные грибами - бледной поганкой. Ее срезанная шляпка у верха не дает увидеть характерное кольцо. Этот гриб смертоноснее, чем мухомор. 15 таких грибов содержат столько же ядовитых веществ, как одна бледная поганка.

Об этом рассказала Gazeta.ua Ольга Марчук, столичный гастроентеролог.

"Не идите за грибами в засуху. Тогда они пересыхают и в них увеличивается концентрация токсинов. Сорванные грибы нельзя хранить дольше суток при температуре +10°C. Особенно в полиэтиленовых пакетах. Они не пропускают воздух, поэтому не испаряется влага. И образуются вредные вещества", - пояснила врач.

Варить грибы нужно трижды по полчаса. Каждый раз в свежей подсоленной воде. Хранить в холодильнике в эмалированной посуде. Чтобы избежать отравления, соблюдайте правила "одного дня". Готовить грибы в течение 24 часов после того, как собрали.

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Если после употребления грибов начался понос, надо вымыть токсин, чтобы не впитался в кровь. Следует быстро и большими глотками, выпить почти 3 л теплой воды из-под крана. Кипятить некогда. Лучше в воду добавить соду. И сразу вызвать рвоту.

В таком состоянии обязательно принять сорбенты - растолченный черный или белый активированный уголь. 20 таблеток сразу. Или выпить атоксил, сорбекс, энтеросгель. Они действуют быстрее и эффективнее.

С возрастом возможность получить ожирение становится меньше. У молодежи от 18 до 24 лет риск лишнего веса в четыре раза больше, чем у людей после 65 лет.

Женщины преимущественно набирают вес от 35 до 40 лет, мужчины - после 40 лет. Все зависит от питания, отношений с партнером и времени.

Автор: Екатерина Романчук
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