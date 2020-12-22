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среда, 23 декабря 2020 10:00

С какими проблемами столкнется Украина во время вакцинации от Covid-19

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С какими проблемами столкнется Украина во время вакцинации от Covid-19
Фото: pexels-anna-shvets

Вакцины AstraZeneca и Pfizer, которые Украина может получит по программе COVAX для прививки от коронавируса групп риска должны храниться при температуре -70...80°С. В аптеках препарат вряд ли появится, ведь необходимы специальные условия хранения.

Об этом Gazeta.ua рассказал столичный иммунолог Алла Мироненко.

"Действие у всех препаратов одинаковое, направленное на образование антител, которые бы блокировали вирус, чтобы он не проникал в клетки. Вакцины AstraZeneca с Pfizer состоят из фрагментов генетической информации - РНК. Она не является стабильной, поэтому должна храниться при температуре минус 70-80 градусов. Такие вакцины вряд ли будут продавать в аптеках, потому что не смогут выдержать температурный режим. Другие производители изготавливают вакцину на основе других вирусов, например, аденовируса", - говорит Мироненко.

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При закупке вакцины, которая требует низкотемпературных условий хранения, нужно определить кто за это будет отвечать.

"Необходима колоссальная организационная работа. Когда-то это были обязанности санэпидслужбы. В Британии ввели новую должность - министр по вакцинации. У нас даже службы нет. Кроме денег на закупку вакцин, еще надо на подготовку кдля того, чтобы эту вакцину принять, хранить, транспортировать. Возникнет потребность в сухом льду, чтобы развести эту вакцину по областям. Например, самый дешевый морозильник на минус 80 градусов стоит не менее 180 тысяч гривен. Таких на область нужно хотя бы 2. Также должен быть температурный контроль в транспорте, в котором будут доставлять вакцины", - добавляет иммунолог.

За бюджетные средства планируют вакцинировать почти 20 млн человек из группы риска - это медики, педагоги, пограничники, полицейские, а также люди старше 60 лет и с сопутствующими заболеваниями.

ПЦР-системы тестирования украинцев изменят из-за нового штама мутировавшего коронавируса. Нововведения сделают в конце декабря.

Автор: Влада Москвитис
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