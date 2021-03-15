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Развеяли 6 популярных мифов о здоровом питании

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Развеяли 6 популярных мифов о здоровом питании
Не существует идеального количества приемов пищи или оптимальных порций. Фото: pixabay.com

Эксперты из США развеяли 6 мифов о здоровом питании.

Диетолог Мария Адамс посоветовала не разделять продукты на плохие или хорошие, пишет KSL. Можно отказаться от диет в пользу сбалансированного рациона. Употребление вредной пищи не должно вызывать чувство вины.

"Когда вы понимаете, что вся еда по своей природе не является ни хорошей, ни плохой, открывается дверь к более гибкому и реалистичному режиму питания", – утверждает она.

Эксперт по питанию Энн Моней не рекомендует отказываться от еды строго после 18:00. Диетолог посоветовала выяснить причину ночного голода, ведь может быть, что утренние и дневные приемы пищи слишком малы или не сбалансированы с точки зрения макроэлементов.

Нутрициолог Лиза Янг отмечает, что цельнозерновые и крахмалистые овощи, такие как батат, овес, киноа и коричневый рис могут быть включены в здоровый рацион, поскольку организм должен получать разнообразную пищу. Поэтому не следует отказываться от углеводов.

Не существует определенного количества приемов пищи или оптимальных порций. То, что лучше всего подходит для одного человека, может не работать для другого. 3 приема пищи по 600 калорий в день вызовут такой же термический эффект, что и 6 – по 300 калорий. Главное – не забывать считать калории и сделать свои приемы пищи регулярными, независимо от их количества.

Люди, следящие за питанием, обычно отказываются от таких продуктов как: белый хлеб, рис, макароны и даже бананы. Однако диетолог Кивион Миллер предложила своим пациентам сочетать эти продукты с чем-то более полезным: например, запекать для гарнира картофель вместе с овощами или добавить в жаркое из курицы и риса стручковую фасоль.

Диетолог-нутрициолог Сара Шлихтер отметила, что обработанные или готовые к употреблению продукты не всегда настолько вредны, как их описывают. Диета с высоким содержанием цельных продуктов может иметь много преимуществ, а обработанные пищевые продукты все же могут приносить питательные вещества. Нормально время от времени есть консервы из тунца, фасоль в банках, йогурт, замороженные овощи, сыр-косичку, хумус и крупы быстрого приготовления.

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Раскрыли правду о популярных детских кашах. Манная каша занимает 1-е место в рейтинге самых вредных. Именно в манной крупе содержится меньше всего витаминов, полезных микроэлементов и белка.

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Дата
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