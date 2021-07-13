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вторник, 13 июля 2021 02:52

Рассказали о побочке от одноразовой вакцины Johnson&Johnson

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Рассказали о побочке от одноразовой вакцины Johnson&amp;Johnson
Вакцина Johnson & Johnson вызывает синдром Гийена-Барре. Фото: ТСН

Введение вакцины Johnson & Johnson может вызвать неврологическое расстройство - синдром Гийена-Барре. Об этом говорится в информационном бюллетене к вакцине.

Это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Чаще всего он встречается у мужчин. Большинство полностью выздоравливает даже в самых тяжелых случаях, сообщает Reuters.

Шансы получить синдром после вакцинации "очень низкие", считают специалисты. Однако привитым J & J следует обращаться за медицинской помощью, если у них есть симптомы, включающие слабость или покалывание, трудности при ходьбе.

Риск синдрома возникает в течение шести недель после прививки.

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100 предыдущих отчетов о СГБ у вакцинированных включают 95 серьезных случаев, которые нуждались в госпитализации, и одну смерть. Большинство случаев зафиксированы у мужчин в возрасте от 50 лет.

В Украине 390 человек получили вакцину Johnson & Johnson. Это сотрудники одной из частных компаний, вакцинацию которых профинансировали США.

Johnson & Johnson - единственная вакцина с однократным введением. В этом ее привлекательность, потому очень многие страны хотят ее получить. Однако производитель производит довольно небольшое количество препарата.

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