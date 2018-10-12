Рассказали новые секреты ухода за волосами

Рассказали, как правильно ухаживать за волосами

Чтобы сохранить красоту и силу волос, не нужно часто стричь кончики, резко менять цвет и пользоваться спреями, которые советуют парикмахеры.

Чтобы отрастить длинные волосы, нужно нужно каждые 4-6 недель подстригать кончики.

Для лучшего эффекта, необходимо увлажнять кончики, подобрать правильный уход для кожи головы и стричься по мере необходимости, обычно 2 раза в год.

Если есть мечта перейти с брюнета в блонд не стоит это делать радикально. Оттенок будет не натуральный, отмечает edinstvennaya.ua.

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Парикмахеры настаивают на использовании ампулами и спреями. Но если правильно подобрать краску и должным ухаживать за волосами в домашних условиях, они не понадобятся.

Осенью кожа на лице требует особого ухода. Каждый тип имеет свои особенности. Необходимое увлажнение, очищение кожи и правильно подобранные косметические средства.