Пустой кошелек: бюджет по популяризации вакцины составляет 0 грн

В государстве нет денег на популяризацию вакцины. Фото: ukr.media

Бюджет Министерства здравоохранения на кампанию по популяризации вакцинации от коронавируса составляет 0 грн.

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"Львиная доля критики нашей деятельности концентрируется исключительно вокруг коронавируса и кампании по вакцинации. Известен ли вам бюджет Минздрава на кампанию по популяризации вакцинации в год? Ноль гривен, ноль копеек. Все, что происходит в информационном пространстве относительно вакцинации - заслуга наших врачей, экспертов и международных организаций", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов во время выступления на час вопросов к правительству в Верховной Раде.

Уже подготовили специальный сборник ответов о вакцинации от коронавируса. По его словам, он был подготовлен благодаря экспертизе МОЗ, и при поддержке лучших украинских экспертов и общественных организаций, а печать для врачей осуществляется благодаря иностранным партнерам.

Значительную часть суммы из Фонда для борьбы с Covid-19 потратили на восстановление дорог - более 13 млрд, а на ремонт больниц потрачено 1 млрд 680 млн. 2,4 млрд грн потратили на дополнительные доплаты военным и полицейским, а 6,6 млрд - на финансовую помощь безработным.