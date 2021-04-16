Пустой кошелек: бюджет по популяризации вакцины составляет 0 грн

 
Ексклюзивы
1/5
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 846
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Просмотров: 846
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
Просмотров: 243
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
1 Просмотров: 729
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1557
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Просмотров: 441
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1314
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Просмотров: 612
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Просмотров: 126
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 873
Фото
Все фото
4
3
4
1
5
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
Степанову в Раду принесли погребальные цветы от умершего от Covid-19
Степанову в Раду принесли погребальные цветы от умершего от Covid-19
В профсоюзном санатории &quot;Хмельник&quot; восстанавливают здоровье после ковида
В профсоюзном санатории "Хмельник" восстанавливают здоровье после ковида
Неконтролируемое употребление антибиотиков может обернуться катастрофой
Неконтролируемое употребление антибиотиков может обернуться катастрофой
В Украине заработала &quot;воздушная скорая помощь&quot;
В Украине заработала "воздушная скорая помощь"
Видео
Все видео
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Интервью
1/5
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
1 Просмотров: 729
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1557
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Просмотров: 738
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1314
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 873
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
15 апреля 2021
Просмотров: 225
Яка вона повільна
Весна, виявляється, довга — як в армії. Мабуть, якраз там я й прожив її востаннє всю, од самого початку до переходу в літо. Там її ніяк не ...
пятница, 16 апреля 2021 11:49

Пустой кошелек: бюджет по популяризации вакцины составляет 0 грн

  Комментировать
Пустой кошелек: бюджет по популяризации вакцины составляет 0 грн
В государстве нет денег на популяризацию вакцины. Фото: ukr.media

Бюджет Министерства здравоохранения на кампанию по популяризации вакцинации от коронавируса составляет 0 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Covid-вакцину в Украине можно будет купить не раньше ноября

"Львиная доля критики нашей деятельности концентрируется исключительно вокруг коронавируса и кампании по вакцинации. Известен ли вам бюджет Минздрава на кампанию по популяризации вакцинации в год? Ноль гривен, ноль копеек. Все, что происходит в информационном пространстве относительно вакцинации - заслуга наших врачей, экспертов и международных организаций", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов во время выступления на час вопросов к правительству в Верховной Раде.

Уже подготовили специальный сборник ответов о вакцинации от коронавируса. По его словам, он был подготовлен благодаря экспертизе МОЗ, и при поддержке лучших украинских экспертов и общественных организаций, а печать для врачей осуществляется благодаря иностранным партнерам.

Значительную часть суммы из Фонда для борьбы с Covid-19 потратили на восстановление дорог - более 13 млрд, а на ремонт больниц потрачено 1 млрд 680 млн. 2,4 млрд грн потратили на дополнительные доплаты военным и полицейским, а 6,6 млрд - на финансовую помощь безработным.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пустой кошелек: бюджет по популяризации вакцины составляет 0 грн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
апреля

Как бороться со стрессом

Самое читаемое
Участница &quot;голой&quot; фотосессии в Дубае сделала неожиданное заявление
Участница "голой" фотосессии в Дубае сделала неожиданное заявление Просмотров: 19521
Alyona Alyona в необычных образах спародировала Рианну, Каменских и Майли Сайрус
Alyona Alyona в необычных образах спародировала Рианну, Каменских и Майли Сайрус
4
 Просмотров: 11034
Умер диктатор, виновный в геноциде до четверти населения своей страны
Умер диктатор, виновный в геноциде до четверти населения своей страны
 Просмотров: 9810
Киллер ждал лестнице: на пороге квартиры расстреляли экс-нардепа
Киллер ждал лестнице: на пороге квартиры расстреляли экс-нардепа
 Просмотров: 8802
Шуфрича чуть не ударили после слов о Путине в прямом эфире
Шуфрича чуть не ударили после слов о Путине в прямом эфире 5 Просмотров: 7119
Здоровье
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
4
 Просмотров: 405
Степанову в Раду принесли погребальные цветы от умершего от Covid-19
Степанову в Раду принесли погребальные цветы от умершего от Covid-19
3
 Просмотров: 1242
Как избавиться от перхоти - советы трихолога
Как избавиться от перхоти - советы трихолога
 Просмотров: 189
Инфекционист рассказала, как украинцы охотятся за остаточными Covid-дозами
Инфекционист рассказала, как украинцы охотятся за остаточными Covid-дозами Просмотров: 207
За сутки обнаружили более 17 тыс. новых случаев Covid-19: где больше всего
За сутки обнаружили более 17 тыс. новых случаев Covid-19: где больше всего Просмотров: 720
Больше всего комментируют
5
Шуфрича чуть не ударили после слов о Путине в прямом эфире
3
Большинство - за продолжение: спросили мнение киевлян о жестком локдауне
2
Хочешь работать - учи украинский. Правительство утвердило экзамен для чиновников
2
Разрыв между Вирастюком и Шевченко уже не 749 голосов - "Чесно"
2
Избили и оставили траурные венки: "покупатели" фермерского хозяйства требовали $700 тыс.
Голосов: 82
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть