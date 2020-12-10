Психолог рассказал, как пережить локдаун

Психолог утверждает, что локдаун необходим. Фото:news.24tv

Жесткий повторный локдаун может негативно повлиять на психическое состояние граждан.

Об этом рассказал клинический психолог Олег Чабан в эфире "Украина 24".

По его словам, ограничения нужно вводить осторожно и на длительное время. Только тогда это повлияет на распространение коронавируса.

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"Нужно заканчивать элементарный пофигизм у населения в голове, что этого можно избежать, "шлифовать" алкоголем. Я за 3 и даже по 4 недели локдауна. Тогда он действительно будет эффективный. Я понимаю, что правительство принимает взвешенные решения относительно бизнесменов, компенсации, но это моя врачебная позиция", - заявил Чабан.

Психолог отметил, что во время карантина люди могут получить разные психические расстройства. Граждане массово страдают от агрессии, алкоголизма, депрессивно-стрессовых расстройств, панических атак.

По словам Чабана, нужно планировать свой день до мелочей.

"Ни в коем случае не избегайте рутины, если вы поднимались в 6:00, продолжайте вставать, обед в 13:00, а не 100 посещений холодильника, обязательно планировать, что вы сделаете физически, ну, например, поможете жене убрать. То есть планирование, занятость", - сказал Чабан.

В Украине уменьшится количество больных коронавирус и без жесткого карантина. Уже сейчас есть много людей, которые переболели. Они перестают быть переносчиками и так вирус меньше циркулирует в населении.