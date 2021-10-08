Продавали по 800 грн: троих человек будут судить за подделку тестов на коронавирус

Тесты предоставляли без проведения каких-либо лабораторных исследований. Фото: Reuters

Во Львове будут судить трех человек за подделку негативных тестов на коронавирус.

Об этом сообщили в областной прокуратуре, пишет Galinfo

По данным следствия, турфирма предоставляла клиентам "услугу" - без проведения каких-либо лабораторных исследований купить отрицательный ПЦР-тест на Covid-19. Стоимость услуги составляла 800 грн.

Тесты делал местный стоматолог, использовал реквизитные данные одного из львовских диагностических центров. После этого, представившись курьером, передавал их покупателям.

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В суд направили обвинительное заключение.

Досудебное расследование в уголовном производстве вели следователи полиции.