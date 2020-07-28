Прививку от Covid-19 придется делать ежегодно - эксперт

Вирус часто мутирует, а созданная вакцина может потерять свою актуальность. фото reuters.com

Коронавирус может стать сезонным, как грипп. Людям придется проходить повторную вакцинацию от Covid-19 ежегодно.

Такое мнение высказала эксперт по инфекционным заболеваниям IU Health Мэри Кэй Фостер, передает WTRC-FM.

Она отметила, что китайский коронавирус настолько новый, что пока ученые не уверены, что у человека может выработаться постоянный иммунитет после выздоровления.

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Фостер подчеркнула, что вирус часто мутирует, а созданная вакцина может потерять свою актуальность. Современные вакцины ориентированы на генетическую структуру вируса. И только вакцина будет создана, ее можно легко настроить, чтобы учесть эти мутации. Она пояснила, что аналогично применяются вакцины против гриппа, которые настраиваются для наиболее распространенных штаммов.

Инфекционист также добавила, если вакцину против Covid-19 создадут до начала 2021 года, то мир ожидает одна из самых масштабных кампаний по вакцинации населения.

В Соединенных Штатах Америки началось масштабное тестирование вакцины против коронавируса. Проверить ее на себе смогут 30 тыс. добровольцев.