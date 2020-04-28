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вторник, 28 апреля 2020 08:32

Послепасхальный последствия нарушения карантина возможны в следующие 7 дней - Ляшко

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Послепасхальный последствия нарушения карантина возможны в следующие 7 дней - Ляшко
Ограничительные меры на пасхальные праздники "дали эффект". "Спустя неделю нет большой вспышки Фото: facebook.com/viktor.liashko

После Пасхи, когда, возможно, были нарушения карантина, прошла неделя.

Прирост заболеваемости коронавирусом будет в течение следующих 7 дней, поскольку инкубационный период - до 14 суток, заявил в эфире канала ICTV главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Ограничительные меры на пасхальные праздники "дали эффект". "Спустя неделю нет большой вспышки. Возможно она еще будет, сейчас только седьмой день после Пасхи".

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"Если придерживаться карантинных мер, соблюдать изоляцию и правило социального дистанцирования, то "в принципе" страна идет в прогнозируемом эпидемиологическом режиме. Сегодня нет пиковой нагрузки на систему здравоохранения, кроме точечных случаев вроде Почаева. Прирост случаев COVID-19 находится в пределах 5-10% ежедневно. Это "допустимые нормы", показатели более 30% – нет", - сообщил Ляшко.

По состоянию на утро 28 апреля общее количество умерших от коронавируса в мире составляет 211 159 человек. Выздоровели - 893 967. Всего в мире 3 041 517 инфицированных. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

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Дата
28
апреля

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