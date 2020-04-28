Коронавирус поразил более 3 млн людей: обновленные данные

По состоянию на утро 28 апреля общее количество умерших от коронавируса в мире составляет 211 159 человек. Выздоровели - 893 967.

Всего в мире 3 041 517 инфицированных. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Автор: gisanddata.maps.arcgis.com Число жертв коронавируса в мире превысило 200 тысяч человек

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Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 56 259 человек, в Италии - 26 977, Испании - 23 521 и во Франции - 23 293. В Китае в целом - 4637.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (988 451), Испания (229 422), Италия (199 414), Франция (165 963), Германия (158 758) Великобритания (158 348) и Турция (112 261).

По последним данным в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 220 летальных, 864 пациенты выздоровели.