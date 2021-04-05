После коронавируса треть людей имеет дополнительные проблемы со здоровьем

Люди, переболевшие коронавирусом, могут получить дополнительные проблемы со здоровьем. Фото: pixabay.com

У каждого третьего человека, который переболел коронавирусом, в течение полугода выявляют психические расстройства или нарушения в работе мозга.

В этом исследовании участвовали 236 379 пациентов. Оказалось, что у 34% из них после выздоровления от коронавирусной болезни в течение 6 месяцев диагностировали неврологические или психические расстройства, пишет медицинский журнал The Lancet.

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"Наше исследование предоставляет доказательства значительной неврологической и психической заболеваемости в течение 6 месяцев после заражения Covid-19. Риски были самыми высокими у пациентов, имевших тяжелое течение коронавируса, но не ограничивались ими", - говорится в исследовании.

Среди 14 психических расстройств, которые они наблюдали у постковидних пациентов, наиболее распространенными были тревога и депрессия. Реже, но тоже часто наблюдались инсульты, деменция и другие неврологические расстройства.

За последние сутки в Украине обнаружили 15 415 новых больных на коронавирус. В общем коронавирус подхватили 1784579 украинский. Умерли 35 498 пациентов, из них 481 за последние сутки. Это всего с начала эпидемии в стране. Выздоровели 1373851 пациент, за последние сутки - 11 472.