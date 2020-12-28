Поможет ли украинская вакцина в борьбе с Covid-19

Сейчас проходит разработка кандидата на вакцину. Фото: pixabay.com

Украина не будет бороться с пандемией с помощью отечественной вакцины.

Сейчас идет работа над разработкой украинского кандидата, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24".

"Ведутся работы, мы координируем определенный процесс, чтобы выпустить. Я бы не сказал, что мы уже ведем разработку вакцины - ведется работа по разработке вакцины кандидата. В лабораторных модельных условиях этот кандидат показывает результат. Теперь надо выпустить хотя бы первые сто пробников. этим занимается частная организация, которая сейчас договаривается с нашими заводами-производителями, которые могут произвести вакцину, о производстве первых пробных партий. Заводы-производители получают материал и ждут публикаций в научно признанных журналах, потому что есть специфика производства вакцин, а также всех лекарственных средств против ковида", - рассказал Ляшко.

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По его словам, на отечественную вакцину в борьбе с коронавирусом не стоит рассчитывать.

"Это была такая глобальная договоренность, что каждый, кто начинает исследования, открывает абсолютно все данные, которые у него есть, приглашает экспертов ВОЗ, и ведется оценка, чтобы понимать целесообразность дальнейшей разработки, ее эффективность и возможность привлечения дополнительных инвестиций, поскольку это решение глобальной проблемы. Стоит ли надеяться, что мы отечественной вакциной будем бороться именно с этой пандемией - я бы, наверное, все-таки не рассматривал этот вопрос", - добавил врач.

Для борьбы с Covid-19 следует проводить вакцинацию. Однако прививки от коронавируса необходимо делать вакцинами, которые прошли 3-ю фазу испытаний.